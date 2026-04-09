女優の畑芽育が衣装ショットが話題になっている。９日までに更新した自身のインスタグラムに「最近のお衣装たちです」と書き出すと、衣装ショットを複数アップ。水色に光沢感のあるワンピース姿やジャケットコーデなどキレイ目からカジュアルなスタイルまで様々なショットを披露した。畑は「様々な番組に呼んでいただいております…！恐縮です…！最高に楽しいです…！都度都度お知らせしますので見てくださいね」と宣伝する