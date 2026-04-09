桜島で噴火 噴煙１５００ｍ 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で9日午前0時26分に噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。中量の噴煙が北東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 ９日０９時から１２時までは火口から北方向、９日２１