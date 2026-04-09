プロのスイングを作り出すイメージとは このイメージでスウィングすれば結果は“プロのようなスウィング”になる ●イメージ ボールをぼんやり見るようにして構えたら、手は使わず、体重移動もせず、S1のボディターンで8時の位置までテークバック。 そこからS3の前腕のローテーションでひっくり返し、ダウンで前にヘッドを倒す。 そして、右側でハンドバックの状態を作り