ゴルフのスイングで力んでしまう理由 骨にまかせたポスチャーのキーワードは「脱力」にある ポスチャーとはアドレスの姿勢のことで、スイングをスムーズに開始させることを目的とした準備体勢です。そこでは「脱力」が重要なポイントとなります。 ゴルフはボールを打つときに考える時間があるため、「こう動かないといけない」とか「こうしてはいけない」などと自分を縛ってしまいがち