事業構造転換に踏み切って5年 2023年（令和5年）4月、西武HD社長に就任して3年目を迎える西山隆一郎氏（1964年＝昭和39年8月生まれ）。西山氏にとって、社長になって3年目という歳月よりも、同社が事業構造転換を実行し始めた2021年5月からの5年間が感慨深いという。 「わたしの意識としては現在進捗中の経営改革を開始して5年が経ったという意識の方が強いです」 同社にとっての事業構造転換というと、都心にある『東