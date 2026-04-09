ハセットNEC委員長CPI上昇は一時的、原油高騰は急速に収束する ハセット国家経済会議（NEC）委員長は金曜日に発表される3月の消費者物価指数は上昇が見込まれるが、一時的だとしている。 金曜日のCPIは最近のエネルギー価格の急騰が含まれるだろうが、その後正常に戻るだろう。原油高騰は急速に収束する。今週末に米イラン和平合意に至れば物事はすぐに正常に戻る。