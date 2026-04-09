国連がイスラエルを非難、レバノン死者数は「衝撃的」 国連はレバノンに対するイスラエルの攻撃を非難した。 イスラエルによるレバノン全土での大規模な攻撃を非難。民間人含む数百人が死亡・負傷した。死者数の報告は「衝撃的」だ。米イラン停戦合意から数時間以内にこのような大虐殺はその信念に反する。