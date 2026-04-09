【英国】 RICS住宅価格指数（3月）08:01 予想-16.0%前回-12.0%（RICS住宅価格指数) 【ユーロ圏】 ドイツ貿易収支（2月）15:00 予想180.0億ユーロ前回214.0億ユーロ（212.0億ユーロから修正）（貿易収支) ドイツ鉱工業生産指数（2月）15:00 予想0.6%前回-0.5%（前月比) 予想0.6%前回-1.2%（前年比) 【米国】 個人所得・支出（2月）21:30 予想0.3%前回0