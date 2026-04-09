17:00シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席 19:45スレイペン・オランダ中銀総裁、デンマーク銀行主催会議出席 10日2:00米30年債入札（220億ドル） ベイリー英中銀総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 ゲオルギエバIMF専務理事、IMF世銀春季会合を前に演説 ※予定は変更することがあります