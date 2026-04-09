米株価指数先物やや軟調、イラン・イスラエル攻撃激化懸念 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限48106.00（-38.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6818.00（-5.75-0.08%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25046.25（-28.00-0.11%）