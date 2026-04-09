今回は、失礼すぎるママにモヤモヤしたエピソードを紹介します。感じ悪い人だけど、気にしないようにしようと思っていたら…「最近、とある町に引っ越してきました。そこで5歳の娘を保育園に通わせることになりましたが、登園初日の朝、とあるママに挨拶したところ、無視されたんです。仕事が終わり、娘を迎えに行くと、またそのママに会ったので挨拶しましたが、やっぱり無視。なんか感じ悪い人だけど気にしないようにしようと思