クレハによる大ヒット和風恋愛ファンタジーを、池田千尋監督が実写映画化した映画『鬼の花嫁』が劇場公開中。「あやかしと人間が共存する世界」という、一歩間違えればチープなコスプレ映画に陥りかねない難易度の高い設定は、実写化において大きなハードルになりがちだ。加えて、ストーリーやキャラクターにおいて、どれだけ原作に沿った物語を描くのかも問われる。 参考：永