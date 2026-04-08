20代で右骨盤の痛みを感じたゆるさん（仮称）。複数科を受診しても原因不明でしたが、消化器内科のエコー検査を機に、心臓に繋がる静脈にできた希少がん「平滑筋肉腫」と判明。「あと2カ月遅ければ突然死の可能性があった」という恐怖や再発・転移を経験しながらも、セカンドオピニオンを活用して治療を選択してきました。闘病を機に「人生のブレーキ」を受け入れ、管理栄養士として自分らしく生きる軌跡を紹介します