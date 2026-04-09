開催：2026.4.9 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 9 - 1 [アストロズ] MLBの試合が9日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとアストロズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するアストロズの先発投手はクリスチャン・ハビエルで試合は開始した。 1回裏、2番 タイラー・フリーマン 8球目を打ってレフトへのタイムリ