開催：2026.4.9 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 0 [フィリーズ] MLBの試合が9日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとフィリーズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 6回裏、4番 ラファエル・ディバース 初球を打ってセンターへのスリ