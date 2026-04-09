9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の5万7000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 58040.79円ボリンジャーバンド3σ 57000.00円9日夜間取引終値 56588.80円ボリンジャーバンド2σ 56308.42円8日日経平均株価現物終値 56302.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55136.80円ボリンジャーバンド1σ 54750.00円5