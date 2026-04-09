9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比31.0ポイント高の3819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3876.18ポイントボリンジャーバンド3σ 3819.00ポイント9日夜間取引終値 3794.78ポイントボリンジャーバンド2σ 3775.30ポイント8日TOPIX現物終値 3754.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3714.80ポイント5日移動平均 3