9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.67ポイントボリンジャーバンド3σ 789.57ポイントボリンジャーバンド2σ 775.18ポイント8日東証グロース市場250指数現物終値 767.46ポイントボリンジャーバンド1σ 755.00ポイント9日夜間取引終値