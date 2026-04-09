今国会で高市早苗総理が法案成立を目指しているのが「国旗損壊罪」だ。高市総理は自民党が野党だった14年前にも同様の法案を提出しており今回の政権下で達成を強く願う、いわば高市総理の悲願とも言われる法律だが、なぜ急ぐのか。【映像】髪型にも時代が！35歳の頃の高市早苗氏ニュース番組『わたしとニュース』では、国旗損壊罪をめぐる議論の背景や法制化の動きについて、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに深掘