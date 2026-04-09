【エルサレム＝福島利之】イスラエルは、米国のトランプ大統領によるイランへの攻撃停止に支持を表明したものの、戦闘を継続したいのが本音だ。イランは核や弾道ミサイルの開発を放棄しておらず、脅威は消えていないとみているためだ。ただ、足元では戦費が重くのしかかり、出口の見えない戦闘に国民の厭戦（えんせん）ムードが高まりつつあった。兵員不足深刻イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、２週間の停戦を「