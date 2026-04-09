■MLBブルージェイズ4ー3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルージェイズ戦に“1番・投手兼DH”でスタメン出場し、3打数ノーヒット（四死球2）。6試合ぶりの無安打となり、投手としては6回96球を投げ4安打1失点（自責0）も2連勝は叶わなかった。ドジャースは痛恨の逆転負けで連勝は「5」でストップした。初回の第1打席は先発のD.シースを相手に、カウント3−1から四球で一