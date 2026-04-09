女子サッカー界の強豪であるバイエルンに所属する、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が、プレーの変化を口にしている。【映像】なでしこ谷川萌々子の“変化した姿”4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。日本サッカー協会（JFA）が