「血便が出ていないから大腸がんは大丈夫」--そう思っていませんか? 実は大腸がんは、便に血が混ざらないまま進行するケースも少なくありません。一方で、色や形などのわずかな“便の変化”が、体からのサインであることも。医師が、血便以外で注意したいポイントなどを解説します。○「血便＝大腸がん」とは限らない※画像はイメージです赤色から暗赤色の血が混ざった便のことを「血便」といいます。血便の原因となる病気はさまざ