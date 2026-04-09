アップルの「折りたたみiPhone」の発売が遅れる可能性が浮上しました。 ↑折りたたみiPhoneの9月発売に一抹の不安（画像提供／Ritupon Baishya／Unsplash）。 日経新聞によると、技術的な問題が初期のテスト生産の段階で発生しており、初回の出荷が数か月遅れる可能性があるとのこと。現在の状況では量産スケジュールに遅れが生じるリスクがある模様です。 その一方、折りたたみiPhoneは予定通り2026年9月に発売されると