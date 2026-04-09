市原隼人主演ドラマ『おいしい給食 season4』の制作が決定し、10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかにて順次放送されることが決まった。【写真】ファンもにっこりお似合いすぎる市原隼人＆武田玲奈の撮り下ろし2ショット＆ソロ写真（8点）2019年からスタートした「おいしい給食」シリーズは、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを