◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は開幕前日の８日、パー３専用コースの９ホールで行われるパー３コンテストに出場した。４番、７番で１メートルに寄せる好ショットでバーディーを奪ったが、８番ではティーショットを池に打ち込んでボギー