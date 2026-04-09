◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）と好投。リリーフが打たれて２勝目は消えたが、開幕から２登板で防御率０・００をキープした。マウンドに上