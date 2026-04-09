ボーフムMF三好康児がアシストを記録ドイツ2部ボーフムは現地時間4月4日にブンデスリーガ2第28節でマグデブルクと敵地で対戦。ボーフムるMF三好康児がノールックパスで3試合ぶりのアシストを決めた。右サイドで先発した三好は0-2で迎えた後半11分、DFを背負いながらパスを受けると、うまく反転して中央へ進出。左サイドに目を向けつつ、ペナルティーエリア内のFWフィリップ・ホフマンへパスを送った。ホフマンは身体をうまく使