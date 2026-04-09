FW原大智は冬に京都からザンクト・パウリへ移籍ドイツ1部ザンクト・パウリを率いるアレクサンダー・ブレッシン監督が、今冬に加入した日本人FW原大智の現状について言及した。ドイツメディア「LigaInsider」が報じている。原は1月末の加入以降、ここまでリーグ戦での出場時間はわずか32分にとどまっており、新天地で難しい適応期を過ごしている。26歳の原はFC東京の下部組織出身で、2017年にトップチームへ昇格。その後、クロ