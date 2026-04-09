米国・イランの2週間の休戦合意により、ホルムズ海峡に足止めされていた商船の脱出が本格化する見通しだ。8日、韓国貿易協会によると、2日時点でホルムズ海峡に足止めされている商船は約2190隻に上る。このうち韓国政府が把握している抑留中の韓国船籍船は計26隻で、▶原油および石油製品運搬船17隻 ▶バルク船5隻 ▶コンテナ船1隻 ▶ガス運搬船2隻 ▶自動車運搬船1隻となっている。この日、海洋水産部は