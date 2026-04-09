通信大手KDDIの子会社で巨額の不正会計が発覚した。3月31日に公表された特別委員会の調査報告書によると、子会社のビッグローブと孫会社のジー・プランが計上してきた過去7年間の広告代理事業の売り上げのうち、実に99.7％にあたる2461億円が架空取引によるものだった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）言わずと知れた通信大手（同社SNSより）「あまりにも伸びているので怖い」「架空取引を主導したのは、ジー・プラ