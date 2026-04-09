3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中の同志社国際高校の生徒が乗る2隻の船が転覆し、同校2年生の武石知華さん（17）と、船を運航していた金井創船長（71）が亡くなった。【画像】亡くなった武石知華さん「事故がいつ起こってもおかしくない管理体制だったのでは」事故後、武石さんの遺族はnoteへの投稿で事実解明に向けた情報収集を開始。学校側について〈事前の安全、認可、保険の確認を行わず、さらに現地での引率