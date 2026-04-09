アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことを受け、アメリカ・ニューヨーク株式市場で8日、ダウ平均株価は一時、前日と比べ1400ドル以上値を上げました。8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前日の終値から一時、1400ドル以上値を上げました。8日の終値は前日から1325ドル46セント高い4万7909ドル92セントでした。アメリカとイランが2週間の停戦で合意し、イラン情勢への懸念が和らいだことなどを受け、買いが広がった形