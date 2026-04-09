三井不動産ホテルマネジメントは、連泊時の客室清掃基準を三井ガーデンホテルズ国内32施設で4月1日に改定した。新基準ではベッドシーツを含むリネン類の交換を「3日に1回」（4泊目に全交換）とし、三井ガーデンホテル銀座築地を除く国内32軒（プラナ東京ベイと岡山はリニューアルオープン後から）で運用する。交換を希望する場合は、客室内の「シーツ交換リクエストカード」をベッドの上に置いてスタッフに知らせる必要がある。シ