煮込みとワインを取り持つ名立役者は、「パン」でした。東京・清澄白河のパン屋『CIEST（チェスト）』には入口がふたつある。ひとつは“パンの入口”、反対側には“ワインの入口”と書いてあり、大変わかりやすい。店内は中で繋がっているが、“ワインの入口”から入ると、立ち飲みスペースでワインと料理が楽しめる流れだ。パン屋の立ち飲みで食べる煮込みとワインが旨すぎた……『パーラー江古田』でパンを、『清澄白河フジマ