イランのガリバフ国会議長は8日、アメリカとの停戦合意の枠組みとなる10項目のうち、3つの項目で違反があったと主張しました。イスラエルによるレバノンへの過去最大の攻撃などが違反行為に当たるとしています。イスラエルは8日、レバノンのベイルートなどでイスラム教シーア派組織ヒズボラの司令部を狙い、戦闘開始以来、最大規模の攻撃を行いました。レバノン当局によりますと、8日だけで少なくとも254人が死亡したということで