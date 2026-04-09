歌手で俳優の武田鉄矢が、1日に公開されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』（FODで3月19日から配信・フジテレビで4月1日から放送）の撮影裏話を明かした。【写真】35年の時を経て続編が実現！『102回目のプロポーズ』武田鉄矢＆せいやの共演シーン続編の企画を立ち上げたのは、鈴木おさむ氏。鈴木