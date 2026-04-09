小学校に入学したての新1年生が、横断歩道の渡り方を学びました。東京・品川区の小学校では8日、入学したばかりの新1年生がピーポくんと一緒に信号機などの交通ルールを学びました。また、実際に学校の外に出て警察署長とともに横断歩道の安全な渡り方を確認しました。