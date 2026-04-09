現代社会において、「騒音トラブル」は誰しもが遭遇する可能性がある。些細なトラブルであってもときに大事件へと発展しかねないから恐ろしい。1974年に神奈川県平塚市で起こった「ピアノ騒音殺人事件」はその代表格だ。前編記事〈神奈川の団地で母と女児2人がメッタ刺しに…「住人間の悲劇の騒音トラブル」が注目され続けているワケ〉では、事件の詳細と社会に与えた影響を解説している。引き続き、昭和の事件に詳しい穂積昭雪氏