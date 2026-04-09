○ブルージェイズ4−3ドジャース●＜現地時間4月8日ロジャース・センター＞ロサンゼルス・ドジャースが逆転負けを喫し、連勝が5でストップ。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、6回1失点の好投を見せるも勝敗付かず。打者としては6試合ぶりのノーヒットに終わった。大谷は初回の第1打席、ブルージェイズ新加入の右腕シースから四球を選び、日本人最長タイ記録となる43試合連続出塁をマーク。