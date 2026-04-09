健康保険加入者（会社員など）が病気や怪我で働けず休職した場合に支給される「傷病手当金」。支給額は休業前の給与のおおよそ3分の2で、最長1年6か月受給できる。近年、この傷病手当金の支給額は増加傾向にある。2023年度には総額が約6000億円に達し、10年前と比べて倍増したとされる。さらに、協会けんぽによれば、支給件数のうち約4割が、「精神及び行動の障害」によるものとされ、メンタルヘルス関連が最大の要因となっている