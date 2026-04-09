PMIは回復も中国の3月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は50.4となり、好不況の境目である50を3カ月ぶりに上回った。水準も１年ぶりの高さだったが、今回のデータは春節（旧正月）休暇の影響でゆがめられたとの指摘が出ている。持続性にも疑問符が付く。中東紛争に起因するエネルギー価格の高騰が、輸出依存度が高く利幅の薄い製造業に新たな逆風をもたらしているからだ。中国人民銀行（中央銀行）の金融政策委員である黄益平氏は