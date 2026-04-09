春のG?シーズンもいよいよ本格化し、今週はいよいよ牝馬クラシックの緒戦・桜花賞を迎える。桜舞う舞台で繰り広げられる一戦は、毎年多くのファンの記憶に刻まれてきた。2020年の桜花賞で3着に入線した「スマイルカナ」を覚えているファンもいるだろう。故・岡田繁幸総帥が名付けたこの馬名にまつわる秘話を馬事文化賞受賞作品『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』より抜粋してお届けする。前編