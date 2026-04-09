ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、抜群のスタイルで視線を奪った。ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】耐えられてる…？ベル、“細ストラップ”で際立つボリューム感公開された写真の中でベルは、ショッキングピンクのトップスにショート丈のボトムスを合わせたHIPなルックを披露。胸元から首にかかった細いストラップが、彼女のメリハリのあるシルエットを際立たせ、視