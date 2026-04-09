過去30年にわたり多くの対策が講じられているにもかかわらず、食い止められない日本の少子化。今後、どのような対策を考えていくべきなのか。そして、移民の受け入れは必須なのか。登録者数100万人超の人気YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」のすあし社長が解説する。※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、2025年12月時点の日本経済、世界情勢