家庭から出るごみを一括して選別する「ソルティバ」の工場。ごみがベルトコンベヤーに乗って縦横無尽に移動し、赤外線を通したり風を当てたりしながらプラスチックを取り出していく＝オランダ・アルクマール プラごみを燃やさず再生させることを重視する欧州。オランダでは汚れていてもプラを大量に集めて、徹底選別していた。廃プラを新品と変わらない純度の高い樹脂に再生させる過程を追った。日々の生活から出る汚れ