高橋克英著『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社+α新書）が4月9日、全国書店やAmazon等ネット書店で発売されます。金融コンサルタントとして国内外の富裕層とのコネクションを持ち「本物のカネ持ち」の思考と嗜好に精通する著者が、彼/彼女らが「本当に欲しいもの」はなんなのか、くわしく分析していきます。本書担当編集者による(セルフ)ブックレビューをお届けします。外国人