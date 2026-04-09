「人を騙すことに疲れた」からと、ニセ警察官詐欺をしている張本人が取材に応じた。詐欺師だからこそ知っている「本当の防衛策」とは。急増する「ニセ警察官詐欺」「ここが今、私たちが住んでいる場所です」本誌記者のリモート取材中、詐欺グループの「リーダー」はそう語り、スマホのカメラを窓の外へと向けた。画面に映し出されたのは、日本の団地にも似た低層マンション群。向かい側の棟には衣類が干され、中庭では複数の男性ら