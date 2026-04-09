韓国語の発音がかわいい単語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「꿈（ックム）」の意味は？「꿈（ックム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、見たりつかみ取ったりするものです。「꿈（ックム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「夢」でした！「꿈（ックム）」は寝ているとき