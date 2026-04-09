テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が７日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「出産のリアルを語るママ会ＳＰ」として放送され、自然分娩で出産したタレント・おのののか、無痛分娩のタレント・まつきりな、帝王切開で出産したフリーの岡副麻希アナウンサーがそれぞれの出産について語った